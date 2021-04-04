Від ускладнень COVID-19 помер головний лікар харківської міської лікарні

Цитата:

"У жовтні 2020 року Борис Володимирович тяжко захворів на коронавірус, який загострив його хронічні захворювання, в першу чергу - цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер", - йдеться в повідомленні.

Довідково

Борис Володимирович Менкус народився 28 листопада 1951 року на Полтавщині. Після служби в лавах радянської армії вступив до Харківського медичного інституту. По закінченню вишу у 1978 році почав працювати у міській лікарні №18 спочатку лікарем-хірургом, а вже з 1979 по 2005 рік обіймав посаду начмеда. З 2005 року був головним лікарем медичного закладу.

У Бориса Менкуса залишилася сім'я, двоє синів, молодший з яких пішов шляхом батька і зараз навчається у Харківському національному медичному університеті.

Доповнення

В міській клінічній лікарні у Чернівцях зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення від COVID-19.