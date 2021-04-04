От осложнений COVID-19 умер главный врач харьковской городской больницы

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"В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь - сахарный диабет, от чего 4 апреля он скончался", - говорится в сообщении.

Справка

Борис Владимирович Менкус родился 28 ноября 1951 года в Полтавской области. После службы в рядах советской армии поступил в Харьковский медицинский институт. По окончании вуза в 1978 году начал работать в городской больнице №18 сначала врачом-хирургом, а уже с 1979 по 2005 год занимал должность начмеда. С 2005 года был главным врачом медицинского учреждения.

У Бориса Менкуса осталась семья, двое сыновей, младший из которых пошел по стопам отца и сейчас учится в Харьковском национальном медицинском университете.

Дополнение

В городской клинической больнице в Черновцах зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19.