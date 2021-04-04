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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51569 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72072 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109914 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145468 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195891 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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От осложнений COVID-19 умер главный врач харьковской городской больницы

От осложнений COVID-19 умер главный врач харьковской городской больницы

Киев  •  УНН

 • 23024 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус умер сегодня, 4 апреля, после продолжительной болезни, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Цитата:

"В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь - сахарный диабет, от чего 4 апреля он скончался", - говорится в сообщении.

Справка

Борис Владимирович Менкус родился 28 ноября 1951 года в Полтавской области. После службы в рядах советской армии поступил в Харьковский медицинский институт. По окончании вуза в 1978 году начал работать в городской больнице №18 сначала врачом-хирургом, а уже с 1979 по 2005 год занимал должность начмеда. С 2005 года был главным врачом медицинского учреждения.

У Бориса Менкуса осталась семья, двое сыновей, младший из которых пошел по стопам отца и сейчас учится в Харьковском национальном медицинском университете.

Дополнение

В городской клинической больнице в Черновцах зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19.

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