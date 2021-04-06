В Черновицкой области от коронавируса умерла беременная врач-педиатр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черновицкой области умерла беременная 29-летняя врач-педиатр КНП “Заставненский БЛ” Марьяна Малинник. Об этом говорится на сайте “Медицина Буковины”, пишет УНН.
Детали
От ускладенень коронавирусной инфекции COVID-19 умерла 29-летняя беременная врач-педиатр Марьяна Малинник. Отмечают, что она в 2015 году закончила “Буковинский государственный медицинский университет” по специальности “Педиатрия”, после окончания интернатуры была принята на должность врача-педиатра в КНП “Заставненский ЦРБ”.
Цитата
“Приветливая и искренняя, замечательный врач, который всегда спешила на помощь своим пациентам, отзывчивая к проблемам других, хороший специалист своего дела. Коллектив Департамента здравоохранения облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя — преждевременной смерти врача-педиатра КНП „Заставненский БЛ“ Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка ”, - говорится в сообщении.
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