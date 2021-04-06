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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45033 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63227 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107914 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143637 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195018 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193159 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279180 просмотра

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В Черновицкой области от коронавируса умерла беременная врач-педиатр

В Черновицкой области от коронавируса умерла беременная врач-педиатр

Киев  •  УНН

 • 16592 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черновицкой области умерла беременная 29-летняя врач-педиатр КНП “Заставненский БЛ” Марьяна Малинник. Об этом говорится на сайте “Медицина Буковины”, пишет УНН.

Детали

От ускладенень коронавирусной инфекции COVID-19 умерла 29-летняя беременная врач-педиатр Марьяна Малинник. Отмечают, что она в 2015 году закончила “Буковинский государственный медицинский университет” по специальности “Педиатрия”, после окончания интернатуры была принята на должность врача-педиатра в КНП “Заставненский ЦРБ”.

Цитата

“Приветливая и искренняя, замечательный врач, который всегда спешила на помощь своим пациентам, отзывчивая к проблемам других, хороший специалист своего дела. Коллектив Департамента здравоохранения облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя — преждевременной смерти врача-педиатра КНП „Заставненский БЛ“ Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка ”, - говорится в сообщении.

Напомним

В Днепре умерла 28-летняя роженица , у которой диагностировали Коронавирусная заболевания COVID-19. На Харьковщине от коронавируса умерло 2-месячного младенца , а также главный врач харьковской городской больнице.

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