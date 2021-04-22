В Україні вже 1,99 млн випадків COVID-19, за добу - 16 235

"16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 3 904 особи;



летальних випадків – 470;



одужало – 18 831 особа;



здійснено тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 990 353 особи;



одужало – 1 533 303 особи;



летальних випадків – 41 266;



проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

При цьому за минулу добу 14 044 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.

Загалом 491 877 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 21 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 482 391 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 673 випадки/ 1 329 щеплень;



Вінницька область – 448 випадків/ 540 щеплень;



Волинська область – 455 випадків/ 571 щеплення;



Дніпропетровська область – 976 випадків/ 691 щеплення;



Донецька область – 847 випадків/ 486 щеплень;



Житомирська область – 544 випадки/ 512 щеплень;



Закарпатська – 208 випадків/ 472 щеплення;



Запорізька область – 995 випадків/ 763 щеплення;



Івано-Франківська область – 184 випадки/ 526 щеплень;



Київська область – 877 випадків/ 449 щеплень;



Кіровоградська область – 210 випадків/ 263 щеплення;



Луганська область – 304 випадки/ 231 щеплення;



Львівська область – 804 випадки/ 792 щеплення;



Миколаївська область – 449 випадків/ 354 щеплення;



Одеська область – 844 випадки/ 1 017 щеплень;



Полтавська область – 807 випадків/ 656 щеплень;



Рівненська область – 563 випадки/ 496 щеплень;



Сумська область – 700 випадків/ 506 щеплень;



Тернопільська область – 357 випадків/ 325 щеплень;



Харківська область – 1 333 випадки/ 562 щеплення;



Херсонська область – 337 випадків/ 543 щеплення;



Хмельницька область – 870 випадків/ 674 щеплення;



Черкаська область – 695 випадків/ 441 щеплення;



Чернівецька область – 235 випадків/ 496 щеплень;



Чернігівська область – 520 випадків/ 349 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.