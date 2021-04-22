В Украине уже 1,99 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 235
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,99 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 апреля, - 16,2 тысячи, больше всего с начала недели. Летальных случаев за сутки - 470. В то же время выздоровевших третий день подряд больше, чем заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 22 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 3904 человека;
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- летальных случаев - 470;
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- выздоровели - 18 831 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 101 981 (в том числе методом ПЦР - 46 516, методом ИФА - 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37 821).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 990 353 лица;
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- выздоровели - 1 533 303 лица;
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- летальных исходов - 41 266;
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- проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 663 ребенка и 319 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
При этом за прошедшие сутки 14 044 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.
В общем 491 877 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 21 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 482 391 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 1673 случая / 1329 прививок;
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- Винницкая область - 448 случаев / 540 прививок;
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- Волынская область - 455 случаев / 571 прививки;
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- Днепропетровская область - 976 случаев / 691 прививки;
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- Донецкая область - 847 случаев / 486 прививок;
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- Житомирская область - 544 случая / 512 прививок;
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- Закарпатская - 208 случаев / 472 прививки;
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- Запорожская область - 995 случаев / 763 прививки;
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- Ивано-Франковская область - 184 случая / 526 прививок;
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- Киевская область - 877 случаев / 449 прививок;
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- Кировоградская область - 210 случаев / 263 прививки;
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- Луганская область - 304 случая / 231 прививки;
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- Львовская область - 804 случая / 792 прививки;
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- Николаевская область - 449 случаев / 354 прививки;
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- Одесская область - 844 случая / 1017 прививок;
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- Полтавская область - 807 случаев / 656 прививок;
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- Ровенская область - 563 случая / 496 прививок;
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- Сумская область - 700 случаев / 506 прививок;
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- Тернопольская область - 357 случаев / 325 прививок;
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- Харьковская область - 1333 случая / 562 прививки;
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- Херсонская область - 337 случаев / 543 прививки;
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- Хмельницкая область - 870 случаев / 674 прививки;
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- Черкасская область - 695 случаев / 441 прививки;
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- Черновицкая область - 235 случаев / 496 прививок;
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- Черниговская область - 520 случаев / 349 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.