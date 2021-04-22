В Украине уже 1,99 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 235

"16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 22 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 3904 человека;



летальных случаев - 470;



выздоровели - 18 831 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 101 981 (в том числе методом ПЦР - 46 516, методом ИФА - 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37 821).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 990 353 лица;



выздоровели - 1 533 303 лица;



летальных исходов - 41 266;



проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 663 ребенка и 319 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

При этом за прошедшие сутки 14 044 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.

В общем 491 877 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 21 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 482 391 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 1673 случая / 1329 прививок;



Винницкая область - 448 случаев / 540 прививок;



Волынская область - 455 случаев / 571 прививки;



Днепропетровская область - 976 случаев / 691 прививки;



Донецкая область - 847 случаев / 486 прививок;



Житомирская область - 544 случая / 512 прививок;



Закарпатская - 208 случаев / 472 прививки;



Запорожская область - 995 случаев / 763 прививки;



Ивано-Франковская область - 184 случая / 526 прививок;



Киевская область - 877 случаев / 449 прививок;



Кировоградская область - 210 случаев / 263 прививки;



Луганская область - 304 случая / 231 прививки;



Львовская область - 804 случая / 792 прививки;



Николаевская область - 449 случаев / 354 прививки;



Одесская область - 844 случая / 1017 прививок;



Полтавская область - 807 случаев / 656 прививок;



Ровенская область - 563 случая / 496 прививок;



Сумская область - 700 случаев / 506 прививок;



Тернопольская область - 357 случаев / 325 прививок;



Харьковская область - 1333 случая / 562 прививки;



Херсонская область - 337 случаев / 543 прививки;



Хмельницкая область - 870 случаев / 674 прививки;



Черкасская область - 695 случаев / 441 прививки;



Черновицкая область - 235 случаев / 496 прививок;



Черниговская область - 520 случаев / 349 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.