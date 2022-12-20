У Мелітополі прогриміли сильні 2 вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Мер тимчасово окупованого Мелітополя повідомив, що у різних районах міста прогриміли 2 вибухи, передає УНН.
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“Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів”, — написав Федоров.
Нагадаємо
Російські загарбники з 15-го грудня і вже протягом 3-х днів не випускають з окупації жодної людини.
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