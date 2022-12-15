Окупанти хочуть заборонити у Мелітополі гривню
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. З 1 сісня у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти посилять економічний терор – заборонять обіг гривні й прирівняють її до "федерального злочину". Про це в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров, пише УНН.
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"Вони (окупанти – ред.) готуються до нових репресій. Наприклад, заявили, що з 1 січня буде повністю заборонений обіг гривні, а людей, які триматимуть гривню, прирівняють до ворогів "родины". Тож ми розуміємо, що в кожного мешканця Мелітополя в будинку точно буде гривня й будь-яку людину зможуть забрати в полон й звинуватити в державній зраді", – розповів Федоров.
Мер зазначив, що мелітопольців змушують міняти гривню за дуже невигідним курсом.
"А різницю кладуть в кишеню місцеві колаборанти й їхні московські куратори. Загарбники відчувають, що пахне смаженим і наостанок хочуть підзаробити. Але їм варто пам'ятати, що в чорних мішках, в яких більшість поїде додому, кишень не передбачено", – додав Федоров.
Нагадаємо
13 грудня стало відомо, що під Мелітополем пролунали вибухи на мосту, через який росіяни перекидають свою техніку.