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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти хочуть заборонити у Мелітополі гривню

Окупанти хочуть заборонити у Мелітополі гривню

Київ • УНН

 • 438998 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. З 1 сісня у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти посилять економічний терор – заборонять обіг гривні й прирівняють її  до "федерального злочину". Про це в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

"Вони (окупанти – ред.) готуються до нових репресій. Наприклад, заявили, що з 1 січня буде повністю заборонений обіг гривні, а людей, які триматимуть гривню, прирівняють до ворогів "родины". Тож ми розуміємо, що в кожного мешканця Мелітополя в будинку точно буде гривня й будь-яку людину зможуть забрати в полон й звинуватити в державній зраді", – розповів Федоров.

Мер зазначив, що мелітопольців змушують міняти гривню за дуже невигідним курсом.

"А різницю кладуть в кишеню місцеві колаборанти й їхні московські куратори. Загарбники відчувають, що пахне смаженим і наостанок хочуть підзаробити. Але їм варто пам'ятати, що в чорних мішках, в яких більшість поїде додому, кишень не передбачено", – додав Федоров.

Нагадаємо

13 грудня стало відомо, що під Мелітополем пролунали вибухи на мосту, через який росіяни перекидають свою техніку.

Українські Національні Новини

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