Оккупанты хотят запретить в Мелитополе гривну
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. С 1 января во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты усилят экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют ее к "федеральному преступлению". Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
"Они (оккупанты – ред.) готовятся к новым репрессиям. Например, заявили, что с 1 января будет полностью запрещено обращение гривны, а людей, которые будут держать гривну, приравняют к врагам "родины". Поэтому мы понимаем, что у каждого жителя Мелитополя в доме точно будет гривна и любого человека смогут забрать в плен и обвинить в государственной измене", – рассказал Федоров.
Мэр отметил, что мелитопольцев заставляют менять гривну по очень невыгодному курсу.
"А разницу кладут в карман местные коллаборанты и их московские кураторы. Захватчики чувствуют, что пахнет жареным и напоследок хотят подзаработать. Но им стоит помнить, что в черных мешках, в которых большинство поедет домой, карманов не предусмотрено", – добавил Федоров.
Напомним
13 декабря стало известно, что под Мелитополем раздались взрывы на мосту, через который россияне перебрасывают свою технику.