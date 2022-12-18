Росіяни вже 3 дні не випускають з окупації жодної людини – мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські загарбники з 15-го грудня і вже протягом 3-х днів не випускають з окупації жодної людини. Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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«Рашисти розпочали новий виток терору - тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених «новорічних канікулах», - написав Федоров.
Деталі
За його словами, за тиждень із захоплених територій 4-х областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської - до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини.
«А починаючи з 15-го грудня і вже протягом 3-х днів не випускають з окупації жодної людини. Посилилась фільтрація і на альтернативних шляхах евакуації.Раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим в сторону Грузії або Естонії та Латвії», - повідомив Федоров.
Він зазначив, що наразі почастішали випадки, коли на кордоні росії та європейських країн рашисти розвертають авто українців назад.
«Тож черговий приклад терору окупантів в дії: вони настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках в якості «живого щита», - написав Федоров.
Доповнення
Російські окупанти закрили в’їзд на тимчасово захоплену окупантами територію Запорізької області через КПП «Василівка».
З 1 січня у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти посилять економічний терор – заборонять обіг гривні й прирівняють її до "федерального злочину".