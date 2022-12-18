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Россияне уже 3 дня не выпускают из оккупации ни одного человека – мэр Мелитополя

Киев • УНН

 • 543248 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские захватчики с 15 декабря и уже в течение 3-х дней не выпускают из оккупации ни одного человека. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

«Рашисты начали новый виток террора – держат жителей, которые хотят уехать из оккупации, на вынужденных «новогодних каникулах», – написал Федоров.

Детали

По его словам, за неделю из захваченных территорий 4-х областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской - в Запорожье оккупанты выпустили всего 174 человека.

«А начиная с 15 декабря и уже в течение 3-х дней не выпускают из оккупации ни одного человека. Усилилась фильтрация и на альтернативных путях эвакуации. Раньше можно было выехать из оккупации через Донецкую область или Крым в сторону Грузии или Эстонии и Латвии», - сообщил Федоров.

Он отметил, что участились случаи, когда на границе россии и европейских стран рашисты разворачивают авто украинцев назад.

«Поэтому очередной пример террора оккупантов в действии: они настолько боятся наступления ВСУ, что держат всех гражданских в заложниках в качестве «живого щита», – написал Федоров.

Дополнение

Российские оккупанты закрыли выезд на временно захваченную оккупантами территорию Запорожской области через КПП «Васильевка».

С 1 января во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты усилят экономический террор – запретят оборот гривны и приравняют ее к "федеральному преступлению".

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