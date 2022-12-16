На Запоріжжі окупанти закрили в'їзд через блокпост "Василівка" - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські окупанти закрили в’їзд на тимчасово захоплену окупантами територію Запорізької області через КПП «Василівка». Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Після кількох успішних операцій ЗСУ і Сил спротиву у тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області, окупанти фактично закрили в’їзд через КПП "Василівка". Заявляють, що це "для протидії терористичній діяльності", - написав він.
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За його словами, даний вчинок показує страх гауляйтерів за своє життя.
Також Федоров закликав мешканців виїжджати на підконтрольну державі Україна територію або до країн Європейського Союзу.
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З 1 січня у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти посилять економічний терор – заборонять обіг гривні й прирівняють її до "федерального злочину".