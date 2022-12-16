В Запорожской области оккупанты закрыли въезд через блокпост "Васильевка" - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты закрыли въезд на временно захваченную оккупантами территорию Запорожской области через КПП "Васильевка". Об этом написал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Цитата
"После нескольких успешных операций ВСУ и Сил сопротивления во временно занятых населенных пунктах Запорожской области, оккупанты фактически закрыли въезд через КПП "Васильевка". Заявляют, что это "для противодействия террористической деятельности", - написал он.
Детали
По его словам, данный поступок показывает страх гауляйтеров за свою жизнь.
Также Федоров призвал жителей выезжать на подконтрольную государству Украина территорию или в страны Европейского Союза.
Дополнение
С 1 января во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты усилят экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют ее к "федеральному преступлению".