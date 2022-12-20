В Мелитополе прогремели сильные 2 взрыва

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“Оккупантам Мелитополя опять не спится. В разных районах города было слышно 2 громких взрыва. Наверняка орки проверяют готовность новогодних салютов”, — написал Федоров.

Напомним

Российские захватчики с 15-го декабря и уже в течение 3-х дней не выпускают из оккупации ни одного человека.

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