У Маріуполі лише один медзаклад надає допомогу дітям із проблема зору - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Маріуполі сьогодні функціонує лише один медичний заклад в якому надають допомогу дітям з проблемами зору. Про це під час науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України “Своє дитинство треба бачити” повідомила завідуюча офтальмологічним відділенням Маріупольської міської дитячої лікарні Донецької області Лариса Найманова, передає УНН.
"Наш лікувальний заклад сьогодні виявився єдиним, де можуть надати спеціальну допомогу дитячому населенню, як міста і найближчих районів, так і територіально віддалених міст і сіл Донецької області. Тому основна проблема в нас сьогодні — критична нестача кадрів, — зазначила Л.Найманова.
Раніше голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков зазначив, що показник інвалідності дітей з проблемами зору в Україні дуже великий, але він може значно зменшитись до 2020 року.