В Мариуполе только одно медучреждение оказывает помощь детям с проблема зрения - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Мариуполе сегодня функционирует только одно медицинское учреждение в котором оказывают помощь детям с проблемами зрения. Об этом в ходе научно-практической конференции детских офтальмологов Украины "Свое детство надо видеть" сообщила заведующая офтальмологическим отделением Мариупольской городской детской больницы Донецкой области Лариса Найманова, передает УНН.
"Наше лечебное учреждение сегодня оказалось единственным, где могут оказать специальную помощь детскому населению, как города и ближайших районов, так и территориально удаленных городов и сел Донецкой области. Поэтому основная проблема у нас сегодня - критическая нехватка кадров, - отметила Л.Найманова.
Ранее председатель правления Ассоциации детских офтальмологов Сергей Рыков отметил, что показатель инвалидности детей с проблемами зрения в Украине очень большой, но он может значительно уменьшиться до 2020 года.