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15 марта, 19:03 • 108566 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148302 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126609 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119922 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106607 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102315 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96475 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Мариуполе только одно медучреждение оказывает помощь детям с проблема зрения - врач

В Мариуполе только одно медучреждение оказывает помощь детям с проблема зрения - врач

Киев • УНН

 • 9709 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Мариуполе сегодня функционирует только одно медицинское учреждение в котором оказывают помощь детям с проблемами зрения. Об этом в ходе научно-практической конференции детских офтальмологов Украины "Свое детство надо видеть" сообщила заведующая офтальмологическим отделением Мариупольской городской детской больницы Донецкой области Лариса Найманова, передает УНН.

"Наше лечебное учреждение сегодня оказалось единственным, где могут оказать специальную помощь детскому населению, как города и ближайших районов, так и территориально удаленных городов и сел Донецкой области. Поэтому основная проблема у нас сегодня - критическая нехватка кадров, - отметила Л.Найманова.

Ранее председатель правления Ассоциации детских офтальмологов Сергей Рыков отметил, что показатель инвалидности детей с проблемами зрения в Украине очень большой, но он может значительно уменьшиться до 2020 года.

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