У Маріуполі чутно звуки артобстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Опівночі Маріуполь прокинувся від звуків артобстрілу, повідомляє кореспондент УНН.
Сьогодні близько о 00:15 Маріуполь знову чув звуки артобстрілів.
Близько 10 вибухів були такої сили, що в центрі міста тряслися вікна і вібрація відчувалася по підлозі і стінах.
Також у соціальних мережах жителі повідомляють, що бачили спалахи за лінією міста.
Варто відзначити, що кількість, а також гучність розриву снарядів з кожним днем в Маріуполі чути все більше і більше.