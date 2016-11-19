В Мариуполе слышны звуки артобстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В полночь Мариуполь проснулся от звуков артобстрела, сообщает корреспондент УНН.
Сегодня около в 00:15 Мариуполь снова слышал звуки артобстрелов.
Около 10 взрывов были такой силы, что в центре города тряслись окна и вибрация ощущалась по полу и стенах.
Также в социальных сетях жители сообщают, что видели вспышки по линии города.
Стоит отметить, что количество, а также громкость разрыва снарядов с каждым днем в Мариуполе слышно все больше и больше.