У Маракеші ухвалено план дій з реалізації Паризької угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Учасники міжнародної конференції з питань клімату, що завершилася у ніч на суботу, 19 листопада, у марокканському місті Маракеші підготували план дій з реалізації Паризької кліматичної угоди, ухваленої у грудні 2015 року. У документі країни-учасниці угоди зобов'язалися наступного року знову провести зустріч, щоб оцінити прогрес у справі захисту клімату, передає УНН з посиланням на Reuters.
Метою цієї конференції є реалізація цілей, спрямованих на захист клімату, закріплених у Паризькій угоді. Зокрема, йдеться про утримання глобального підвищення температури нижче позначки у два градуси за Цельсієм, а за можливістю — нижче 1,5 градуса у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. Однак, щоб досягти задекларованої мети, обіцяних на сьогодні заходів багатьох країн недостатньо, наголошують фахівці.
До найважливіших рішень, ухвалених у Маракеші, належить і намір повної відмови від вугілля низки країн, які потерпають від змін клімату. Більше 40 держав, які входять до об’єднання “Форум уразливих до змін клімату”, зобов’язались “якомога швидше” перейти на використання відновлюваної енергетики.
Ці країни мають до 2020 року оновити свої плани дій боротьби зі змінами клімату, ухвалені на виконання Паризької кліматичної угоди. Утім, ці держави наголосили, що потребуватимуть додаткової фінансової підтримки для здійснення більш рішучих кроків зі зменшення шкідливих викидів у атмосферу, захисту населення від екстремальної погоди та підвищення рівня світового океану.
Зазначимо, що переговори у Маракеші були затьмарені перемогою на президентських виборах у США кандидата від республіканців Дональда Трампа, котрий обіцяв, що на посаді президента відмовиться від Паризької угоди. Крім того, він називав глобальне потепління жартом і вигадками китайців. Голова конференції ООН з питань клімату, очільник МЗС Марокко Салахеддін Мезуар закликав переможця виборів у США до прагматизму у кліматичній політиці з огляду на “велику боротьбу за майбутнє планети”.
Наступна міжнародна конференція з питань захисту клімату відбудеться 2017 року у німецькому Бонні.