В Марракеше принят план действий по реализации Парижского соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Участники международной конференции по вопросам климата, завершившейся в ночь на субботу, 19 ноября, в марокканском городе Марракеше подготовили план действий по реализации Парижского климатического соглашения, принятого в декабре 2015 года. В документе страны-участницы соглашения обязались в следующем году снова провести встречу, чтобы оценить прогресс в деле защиты климата, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Целью этой конференции является реализация целей, направленных на защиту климата, закрепленных в Парижском соглашении. В частности, речь идет о сдерживании глобального повышения температуры ниже отметки в два градуса по Цельсию, а по возможности - ниже 1,5 градуса по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Однако, чтобы достичь задекларированной цели, обещанных на сегодня мероприятий многих стран недостаточно, отмечают специалисты.
До важнейших решений, принятых в Марракеше, относится и намерение полного отказа от угля ряда стран, которые страдают от изменений климата. Более 40 государств, входящих в объединение "Форум уязвимых к изменениям климата", обязались "как можно скорее" перейти на использование возобновляемой энергетики.
Эти страны должні до 2020 года обновить свои планы действий по борьбе с изменениями климата, принятые во исполнение Парижского климатического соглашения. Впрочем, эти государства подчеркнули, что будут требовать дополнительной финансовой поддержки для осуществления более решительных шагов по сокращению вредных выбросов в атмосферу, защиты населения от экстремальной погоды и повышение уровня мирового океана.
Отметим, что переговоры в Марракеше были омрачены победой на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который обещал, что на посту президента откажется от Парижского соглашения. Кроме того, он называл глобальное потепление шуткой и выдумками китайцев. Председатель конференции ООН по климату, глава МИД Марокко Салахеддин Мезуар призвал победителя выборов в США к прагматизму в климатической политике учитывая "большую борьбу за будущее планеты".
Следующая международная конференция по вопросам защиты климата состоится в 2017 году в немецком Бонне.