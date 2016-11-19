В Марракеше принят план действий по реализации Парижского соглашения

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Участники международной конференции по вопросам климата, завершившейся в ночь на субботу, 19 ноября, в марокканском городе Марракеше подготовили план действий по реализации Парижского климатического соглашения, принятого в декабре 2015 года. В документе страны-участницы соглашения обязались в следующем году снова провести встречу, чтобы оценить прогресс в деле защиты климата, передает УНН со ссылкой на Reuters .