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У Малайзії підтвердили три випадки зараження коронавірусом з Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Три випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV підтверджені в Малайзії. Про це повідомило в суботу агентство Reuters, передає УНН.

У Малайзії підтвердили три випадки зараження коронавірусом з Китаю

За інформацією агентства, міністр охорони здоров’я Зулкіфлі Ахмад заявив, що всі троє є родичами 66-річного громадянина КНР, який в понеділок прибув до Сінгапуру в складі туристичної групи.

Інфікованими виявилися його 65-річна дружина та двоє онуків у віці 11 і 2 років.

Міністр додав, що троє хворих були госпіталізовані в Куала-Лумпурі. На той момент їх стан оцінювався як стабільний.

За останніми даними кількість жертв від пневмонії нового типу в Китаї досягло 41 людини.

Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.

Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.

Додамо, що Китай за шість днів побудує спеціалізовану лікарню для лікування страждаючих від пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус відновив популярність гри Plague Inc, в якій необхідно знищити людство завдяки вірусу

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