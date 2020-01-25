В Малайзии подтвердили три случая заражения коронавирусом из Китая

По информации агентства, министр здравоохранения Зулкифли Ахмад заявил, что все трое являются родственниками 66-летнего гражданина КНР, который в понедельник прибыл в Сингапур в составе туристической группы.

Инфицированными оказались его 65-летняя жена и двое внуков в возрасте 11 и 2 лет.

Министр добавил, что трое больных были госпитализированы в Куала-Лумпуре. На тот момент их состояние оценивалось как стабильное.

По последним данным количество жертв пневмонии нового типа в Китае достигло 41 человека.

Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили за подозрения на коронавирус.

Добавим, что Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

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