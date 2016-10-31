У Махачкалі після масового отруєння порушено 11 справ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Махачкалі у зв’язку із масовим отруєнням порушено 11 адміністративних справ. Про це заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“На сьогоднішній день вживаються найжорсткіші заходи. Уже порушено 11 адміністративних справ щодо посадових та юридичних осіб — це „Махачкала водоканал“, це ГУП „Чиста вода“ та ін.”, — заявила вона.
А.Попова додала, що матеріали в рамках кримінальної справи передаються до слідчих органів.
Раніше повідомлялося, що Росспоживнагляд визначив винних у масовому отруєнні в Махачкалі.