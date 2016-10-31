В Махачкале после массового отравления возбуждено 11 дел

"На сегодняшний день принимаются самые жесткие меры. Уже возбуждено 11 административных дел в отношении должностных и юридических лиц - это "Махачкала водоканал", это ГУП "Чистая вода" и др.", - заявила она.

А.Попова добавила, что материалы в рамках уголовного дела передаются в следственные органы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор определил виновных в массовом отравлении в Махачкале.