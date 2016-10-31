В Махачкале после массового отравления возбуждено 11 дел
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Махачкале в связи с массовым отравлением возбуждено 11 административных дел. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"На сегодняшний день принимаются самые жесткие меры. Уже возбуждено 11 административных дел в отношении должностных и юридических лиц - это "Махачкала водоканал", это ГУП "Чистая вода" и др.", - заявила она.
А.Попова добавила, что материалы в рамках уголовного дела передаются в следственные органы.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор определил виновных в массовом отравлении в Махачкале.