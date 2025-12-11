У листопаді ВВП України зріс до 5,3%, попри обстріли енергетики - Мінекономіки
У листопаді 2025 року ВВП України зріс на 5,3%, перевищивши жовтневі 2,3% та 1,6% зростання ВВП рф. Основними драйверами стали сільське господарство, торгівля, будівництво та переробна промисловість.
У листопаді 2025 року відбулося значне прискорення зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України, досягнувши 5,3%. Це значно вище за показник у 2,3%, зафіксований у жовтні. Про це повідомляє Мінекономіки, пише УНН.
Основними драйверами прискорення стали сільське господарство, внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість.
Загалом за підсумками третього кварталу 2025 року зростання ВВП, за даними Держстату, становило 2,1%, а за перші дев'ять місяців поточного року - 1,3%.
Українська економіка продовжує зростати, незважаючи на перебої з енергопостачанням, спричинені масованими атаками по критичній інфраструктурі, бізнес надалі адаптується до складних умов. І при цьому Україна демонструє більш динамічне зростання, ніж рф. Країна-агресорка має показник у 1,6% реального ВВП у жовтні, в той час як Україна у жовтні показала зростання у 2,3% і 5,3% у листопаді
І далі економіку підтримують такі чинники, як реалізація програм з відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги та сприяють активізації вітчизняного виробництва.
Також фактором швидкого відновлення та зростання стало значне бюджетне фінансування капітальної реконструкції та ремонту пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла (програми єВідновлення та єОселя), а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК.
Крім того, спостерігаються структурні зміни у виробництві, які демонструють збільшення видів діяльності із високою доданою вартістю, що позитивно впливає на економіку.
Зазначається, що частка машинобудування у структурі реалізації промисловості зросла до 9% проти 5,7% у 2021 році.
Загалом промислові підприємства демонструють збільшення завантаженості виробничих потужностей у таких галузях, як фармацевтика, виробництво меблів, оброблення деревини, харчова та текстильна промисловість.
