Ексклюзив
14:13 • 4740 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 9588 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 13310 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 12218 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 15746 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14590 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15527 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16317 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 35805 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21840 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
У листопаді ВВП України зріс до 5,3%, попри обстріли енергетики - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У листопаді 2025 року ВВП України зріс на 5,3%, перевищивши жовтневі 2,3% та 1,6% зростання ВВП рф. Основними драйверами стали сільське господарство, торгівля, будівництво та переробна промисловість.

У листопаді ВВП України зріс до 5,3%, попри обстріли енергетики - Мінекономіки

У листопаді 2025 року відбулося значне прискорення зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України, досягнувши 5,3%. Це значно вище за показник у 2,3%, зафіксований у жовтні. Про це повідомляє Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Основними драйверами прискорення стали сільське господарство, внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість.

Загалом за підсумками третього кварталу 2025 року зростання ВВП, за даними Держстату, становило 2,1%, а за перші дев'ять місяців поточного року - 1,3%.

Українська економіка продовжує зростати, незважаючи на перебої з енергопостачанням, спричинені масованими атаками по критичній інфраструктурі, бізнес надалі адаптується до складних умов. І при цьому Україна демонструє більш динамічне зростання, ніж рф. Країна-агресорка має показник у 1,6% реального ВВП у жовтні, в той час як Україна у жовтні показала зростання у 2,3% і 5,3% у листопаді

зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

І далі економіку підтримують такі чинники, як реалізація програм з відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги та сприяють активізації вітчизняного виробництва. 

Також фактором швидкого відновлення та зростання стало значне бюджетне фінансування капітальної реконструкції та ремонту пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла (програми єВідновлення та єОселя), а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК.

Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців09.12.25, 09:23 • 70856 переглядiв

Крім того, спостерігаються структурні зміни у виробництві, які демонструють збільшення видів діяльності із високою доданою вартістю, що позитивно впливає на економіку.

Зазначається, що частка машинобудування у структурі реалізації промисловості  зросла до 9% проти 5,7% у 2021 році.

Загалом промислові підприємства демонструють збільшення завантаженості виробничих потужностей у таких галузях, як фармацевтика, виробництво меблів, оброблення деревини, харчова та текстильна промисловість.

Економіка України показала зростання за квартал: деталі10.12.25, 13:54 • 2266 переглядiв

Ольга Розгон

