11:35 • 928 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 3212 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 12231 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 13068 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 25122 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 40142 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 39913 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 31149 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 64064 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 42506 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
Економіка України показала зростання за квартал: деталі

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Попередня оцінка ВВП України за ІІІ квартал 2025 року показує зростання на 0,8% порівняно з попереднім кварталом та на 2,1% у річному вимірі.

Економіка України показала зростання за квартал: деталі

ВВП України продемонстрував зростання на 2,1% у річному вимірі, і на 0,8% за квартал, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

За наведеними даними попередньої оцінки, у ІІІ кварталі 2025 року реальний ВВП України зріс на 0,8% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) і на 2,1% – у річному вимірі (проти ІIІ кварталу 2024 року).

Доповнення

За даними Держстату, у ІІ кварталі 2025 року реальний ВВП порівняно з попереднім кварталом зріс на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору) та на 0,8% - у річному вимірі (проти ІI кварталу 2024 року).

Раніше міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що цього року очікується зростання ВВП України на 2% - зокрема, завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору.

Юлія Шрамко

Економіка
Державний бюджет