Економіка України показала зростання за квартал: деталі

ВВП України продемонстрував зростання на 2,1% у річному вимірі, і на 0,8% за квартал, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

За наведеними даними попередньої оцінки, у ІІІ кварталі 2025 року реальний ВВП України зріс на 0,8% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) і на 2,1% – у річному вимірі (проти ІIІ кварталу 2024 року).

Доповнення

За даними Держстату, у ІІ кварталі 2025 року реальний ВВП порівняно з попереднім кварталом зріс на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору) та на 0,8% - у річному вимірі (проти ІI кварталу 2024 року).

Раніше міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що цього року очікується зростання ВВП України на 2% - зокрема, завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору.