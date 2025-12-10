Экономика Украины показала рост за квартал: детали

$42.180.11
11:35 • 4042 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 6986 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 15238 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 14686 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26217 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 40971 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 40471 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 31542 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 65829 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 43135 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 28184 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 17460 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа07:53 • 15397 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями08:37 • 5718 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ09:17 • 10271 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 15238 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 28280 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 65830 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности9 декабря, 12:00 • 50511 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 67763 просмотра
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрюс Кубилиус
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Донецкая область
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос12:35 • 260 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокате12:19 • 688 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего10:30 • 3248 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа07:53 • 15463 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 18774 просмотра
Экономика Украины показала рост за квартал: детали

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Предварительная оценка ВВП Украины за III квартал 2025 года показывает рост на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,1% в годовом исчислении.

Экономика Украины показала рост за квартал: детали

ВВП Украины продемонстрировал рост на 2,1% в годовом измерении и на 0,8% за квартал, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

По приведенным данным предварительной оценки, в III квартале 2025 года реальный ВВП Украины вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) и на 2,1% – в годовом измерении (против III квартала 2024 года).

Дополнение

По данным Госстата, во II квартале 2025 года реальный ВВП по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,2% (с учетом сезонного фактора) и на 0,8% - в годовом измерении (против II квартала 2024 года).

Ранее министр экономики Алексей Соболев сообщал, что в этом году ожидается рост ВВП Украины на 2% - в частности, благодаря промышленности, производству, энерго- и агросектору.

Юлия Шрамко

Экономика
Государственный бюджет