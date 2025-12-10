Экономика Украины показала рост за квартал: детали

ВВП Украины продемонстрировал рост на 2,1% в годовом измерении и на 0,8% за квартал, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

По приведенным данным предварительной оценки, в III квартале 2025 года реальный ВВП Украины вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) и на 2,1% – в годовом измерении (против III квартала 2024 года).

Дополнение

По данным Госстата, во II квартале 2025 года реальный ВВП по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,2% (с учетом сезонного фактора) и на 0,8% - в годовом измерении (против II квартала 2024 года).

Ранее министр экономики Алексей Соболев сообщал, что в этом году ожидается рост ВВП Украины на 2% - в частности, благодаря промышленности, производству, энерго- и агросектору.