В ноябре ВВП Украины вырос до 5,3%, несмотря на обстрелы энергетики - Минэкономики

Киев • УНН

 • 748 просмотра

В ноябре 2025 года ВВП Украины вырос на 5,3%, превысив октябрьские 2,3% и 1,6% роста ВВП РФ. Основными драйверами стали сельское хозяйство, торговля, строительство и перерабатывающая промышленность.

В ноябре ВВП Украины вырос до 5,3%, несмотря на обстрелы энергетики - Минэкономики

В ноябре 2025 года произошло значительное ускорение роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, достигнув 5,3%. Это значительно выше показателя в 2,3%, зафиксированного в октябре. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Основными драйверами ускорения стали сельское хозяйство, внутренняя торговля, строительство и перерабатывающая промышленность.

В целом по итогам третьего квартала 2025 года рост ВВП, по данным Госстата, составил 2,1%, а за первые девять месяцев текущего года - 1,3%.

Украинская экономика продолжает расти, несмотря на перебои с энергоснабжением, вызванные массированными атаками по критической инфраструктуре, бизнес продолжает адаптироваться к сложным условиям. И при этом Украина демонстрирует более динамичный рост, чем РФ. Страна-агрессор имеет показатель в 1,6% реального ВВП в октябре, в то время как Украина в октябре показала рост в 2,3% и 5,3% в ноябре

отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

И далее экономику поддерживают такие факторы, как реализация программ по восстановлению и развитию бизнеса, которые финансируются за счет международной финансовой помощи и способствуют активизации отечественного производства.

Также фактором быстрого восстановления и роста стало значительное бюджетное финансирование капитальной реконструкции и ремонта поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья (программы єВідновлення и єОселя), а также закупки отечественной продукции сектора ОПК.

Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев09.12.25, 09:23 • 70901 просмотр

Кроме того, наблюдаются структурные изменения в производстве, которые демонстрируют увеличение видов деятельности с высокой добавленной стоимостью, что положительно влияет на экономику.

Отмечается, что доля машиностроения в структуре реализации промышленности выросла до 9% против 5,7% в 2021 году.

В целом промышленные предприятия демонстрируют увеличение загруженности производственных мощностей в таких отраслях, как фармацевтика, производство мебели, обработка древесины, пищевая и текстильная промышленность.

Экономика Украины показала рост за квартал: детали10.12.25, 13:54 • 2268 просмотров

Ольга Розгон

