В ноябре ВВП Украины вырос до 5,3%, несмотря на обстрелы энергетики - Минэкономики

В ноябре 2025 года произошло значительное ускорение роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, достигнув 5,3%. Это значительно выше показателя в 2,3%, зафиксированного в октябре. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Основными драйверами ускорения стали сельское хозяйство, внутренняя торговля, строительство и перерабатывающая промышленность.

В целом по итогам третьего квартала 2025 года рост ВВП, по данным Госстата, составил 2,1%, а за первые девять месяцев текущего года - 1,3%.

Украинская экономика продолжает расти, несмотря на перебои с энергоснабжением, вызванные массированными атаками по критической инфраструктуре, бизнес продолжает адаптироваться к сложным условиям. И при этом Украина демонстрирует более динамичный рост, чем РФ. Страна-агрессор имеет показатель в 1,6% реального ВВП в октябре, в то время как Украина в октябре показала рост в 2,3% и 5,3% в ноябре