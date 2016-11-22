У Львові відбулась соціально-мистецька акція, присвячена 1 тис. днів окупації Криму

Перед воротами консульства активісти зробили імпровізований пляж, де розмістили близько 1 тис. фігурок “зелених чоловічків”. Активісти також зробили паперові літачки з листків, на яких надрукована резолюція Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України. Літачки відправили за паркан консульства.

Організували цю акцію представники організації “Крим SOS”.

“Сьогодні минула тисяча днів окупації Криму. Ця дата у нас продовжує боліти. Ми хочемо нагадати і українцям що відбулось, а також нагадати тим людям, які працюють в консульстві Російському про анексію Криму. Ця акція є мирною”, — розповів активіст Алім Алієв.