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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Во Львове состоялась социально-художественная акция, посвященная 1 тыс. дней оккупации Крыма

Киев • УНН

 • 7735 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во Львове возле Консульства Российской Федерации, состоялась акция-перфоманс, посвященная 1 тыс. дней оккупации Крыма. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Во Львове состоялась социально-художественная акция, посвященная 1 тыс. дней оккупации Крыма

Перед воротами консульства активисты сделали импровизированный пляж, где разместили около 1 тыс. фигурок "зеленых человечков". Активисты также сделали бумажные самолетики из листов, на которых напечатана резолюция Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины. Самолетики отправили за забор консульства.

Организовали эту акцию представители организации "Крым SOS".

"Сегодня прошла тысяча дней оккупации Крыма. Эта дата у нас продолжает болеть. Мы хотим напомнить и украинцам что произошло, а также напомнить тем людям, которые работают в консульстве Российском об аннексии Крыма. Эта акция является мирной", - рассказал активист Алим Алиев.

Украинские Национальные Новости

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