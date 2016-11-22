Во Львове состоялась социально-художественная акция, посвященная 1 тыс. дней оккупации Крыма

Перед воротами консульства активисты сделали импровизированный пляж, где разместили около 1 тыс. фигурок "зеленых человечков". Активисты также сделали бумажные самолетики из листов, на которых напечатана резолюция Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины. Самолетики отправили за забор консульства.

Организовали эту акцию представители организации "Крым SOS".

"Сегодня прошла тысяча дней оккупации Крыма. Эта дата у нас продолжает болеть. Мы хотим напомнить и украинцам что произошло, а также напомнить тем людям, которые работают в консульстве Российском об аннексии Крыма. Эта акция является мирной", - рассказал активист Алим Алиев.