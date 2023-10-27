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У Львові та Івано-Франківську повідомили про замінування ОВА: у першій перевірку вже завершили

Київ • УНН

 • 92716 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Анонім повідомив про замінування будівлі Львівської ОВА, працівників ОВА евакуйовували, інформація про замінування не підтвердилася, повідомили у Львівській ОВА. Як вказали "Суспільному" у поліції, в Івано-Франківську також повідомили про замінування будівлі ОВА, іде перевірка, пише УНН.

У Львові та Івано-Франківську повідомили про замінування ОВА: у першій перевірку вже завершили

Деталі

"Сьогодні, 27 жовтня, близько 10:30 в канцелярію Львівської ОВА надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі адміністрації", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram, де зазначалося, що "усіх працівників попросили тимчасово покинути свої робочі місця".

Згодом в ОВА вказали, що "повідомлення про замінування Львівської ОВА не підтвердилося". "Кінологи та інші профільні служби оглянули будівлю. Підозрілих предметів не виявили. Усі працівники адміністрації повертаються на свої робочі місця", - сказано у повідомленні.

Про "замінування" повідомлення надійшло не лише у Львові.

В Івано-Франківську також повідомили про замінування будівлі обласної військової адміністрації. Поліцейські перевіряють інформацію, сказав у коментарі "Суспільному" керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо

В Івано-Франківську у понеділок, 23 жовтня, призупиняв свою роботу міський суд через повідомлення про замінування. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ: з початку року вже понад 2 тис. фейкових мінувань, серед фігурантів - залучені спецслужбами рф неповнолітні

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