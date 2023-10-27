Во Львове и Ивано-Франковске сообщили о заминировании ОВА: в первой проверку уже завершили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Аноним сообщил о заминировании здания Львовской ОВА, работников ОВА эвакуировали, информация о заминировании не подтвердилась, сообщили во Львовской ОВА. Как указали "Суспільне" в полиции, в Ивано-Франковске также сообщили о заминировании здания ОВА, идет проверка, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 27 октября, около 10:30 в канцелярию Львовской ОВА поступил анонимный звонок о заминировании здания администрации", - говорится в сообщении ОВА в Telegram, где отмечалось, что "всех работников попросили временно покинуть свои рабочие места".
Позже в ОВА указали, что "сообщение о заминировании Львовской ОВА не подтвердилось". "Кинологи и другие профильные службы осмотрели здание. Подозрительных предметов не обнаружили. Все работники администрации возвращаются на свои рабочие места", - говорится в сообщении.
О "минировании" сообщение поступило не только во Львове.
В Ивано-Франковске также сообщили о заминировании здания областной военной администрации. Полицейские проверяют информацию, сказал в комментарии "Суспільне" руководитель сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Напомним
В Ивано-Франковске в понедельник, 23 октября, приостанавливал свою работу городской суд из-за сообщения о заминировании.
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