СБУ: з початку року вже понад 2 тис. фейкових мінувань, серед фігурантів - залучені спецслужбами рф неповнолітні

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Служба безпеки, як вказано, задокументувала численні спроби спецслужб рф розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про «мінування» інфраструктури в різних населених пунктах нашої держави.

Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території рф, а також від українських «абонентів», повідомили у СБУ.

"Встановлено, що для «розсилання» терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей. Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу «Вконтакте», підконтрольні Телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи", - зазначили у СБУ.

На цих ресурсах, як повідомляється, представники спецслужб рф «знайомляться» з юними користувачами і пропонують їм співпрацю. Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує «легкі» гроші, вказали у спецслужбі.

Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування «анонімні терористи», як зазначається, отримують від своїх російських кураторів перелік «пріоритетних» об’єктів в Україні. Для анонімності «листів» їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні цього року повідомили про «мінування» обласної військової адміністрації та міського торговельного центру, повідомиди у СБУ.

За даними слідства, юнаки діяли за вказівкою представників фсб, які завербували обох школярів через підконтрольні рф Телеграм-канали.

Наразі за цим та іншими фактами тривають розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.

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