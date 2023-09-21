СБУ: с начала года уже более 2 тыс. фейковых минирований, среди фигурантов - привлеченные спецслужбами рф несовершеннолетние

Детали

Служба безопасности, как указано, задокументировала многочисленные попытки спецслужб рф расшатать внутреннюю обстановку в Украине через фейковые сообщения о «минировании» инфраструктуры в различных населенных пунктах нашего государства.

Большинство информации о псевдоминировании поступало как интернет-сообщения с территории рф, а также от украинских «абонентов», сообщили в СБУ.

"Установлено, что для «рассылки» террористических сообщений российские спецслужбы все чаще привлекают несовершеннолетних детей. Для вербовки украинских подростков оккупанты используют запрещенную соцсеть «Вконтакте», подконтрольные Телеграм-каналы и игровые интернет-платформы", - отметили в СБУ.

На этих ресурсах, как сообщается, представители спецслужб рф «знакомятся» с юными пользователями и предлагают им сотрудничество. Очень часто для склонения детей к подрывной деятельности враг применяет методы шантажа и психологических манипуляций, а также предлагает «легкие» деньги, указали в спецслужбе.

Перед отправкой сообщений о фейковых минированиях «анонимные террористы», как отмечается, получают от своих российских кураторов перечень «приоритетных» объектов в Украине. Для анонимности «писем» их авторы отправляют их с использованием специализированного программного обеспечения.

В частности, в Черкассах разоблачены двое учеников старших классов местной школы, которые в июле этого года сообщили о «минировании» областной военной администрации и городского торгового центра, сообщили в СБУ.

По данным следствия, юноши действовали по указанию представителей фсб, которые завербовали обоих школьников через подконтрольные рф Телеграм-каналы.

Сейчас по этому и другим фактам продолжаются расследования по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Если злоумышленнику не исполнилось 16 лет, то за совершенное преступление будут отвечать его родители или лица, их заменяющие.

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