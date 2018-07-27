У Львові розпочалися пам'ятні вшанування загиблих у Скнилівській трагедії

Зараз в каплиці біля місця трагедії відбувається літургія. Опісля відбудеться парастас на могилах загиблих людей.

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Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, в Україні згадують загиблих під час падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів, які були присутні на святкуванні 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі "Скнилів" під Львовом у 2002 році. Тоді внаслідок падіння винищувача у натовп глядачів загинули 77 осіб, серед яких 28 дітей, а також постраждали близько 250 людей.