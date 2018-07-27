Во Львове начались памятные мероприятия по чествованию погибших в Скниловской трагедии

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35192 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100771 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122881 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130506 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168387 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153080 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140875 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130422 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180728 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118326 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

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Актуальное
Во Львове начались памятные мероприятия по чествованию погибших в Скниловской трагедии

Во Львове начались памятные мероприятия по чествованию погибших в Скниловской трагедии

Киев  •  УНН

 • 11396 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня во Львове проходит памяти погибших в результате Скниловской трагедии. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Сейчас в часовне возле места трагедии совершается литургия. После состоится парастас на могилах погибших людей.

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Напомним, сегодня, 27 июля, в Украине вспоминают погибших при падении истребителя Су-27УБ в толпу зрителей, которые присутствовали на праздновании 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме "Скнилов" под Львовом в 2002 году. Тогда в результате падения истребителя в толпу зрителей погибли 77 человек, среди которых 28 детей, а также пострадали около 250 человек.

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