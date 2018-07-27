Во Львове начались памятные мероприятия по чествованию погибших в Скниловской трагедии

Сейчас в часовне возле места трагедии совершается литургия. После состоится парастас на могилах погибших людей.

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Напомним, сегодня, 27 июля, в Украине вспоминают погибших при падении истребителя Су-27УБ в толпу зрителей, которые присутствовали на праздновании 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме "Скнилов" под Львовом в 2002 году. Тогда в результате падения истребителя в толпу зрителей погибли 77 человек, среди которых 28 детей, а также пострадали около 250 человек.