У Львові на території лікарні стався вибух: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Львові на території однієї з лікарень вибухнув невстановлений предмет. За попередньою інформацією загинув чоловік. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Вибух стався приблизно о 16 годині на території міської лікарні № 5. Наразі не відомо, що саме вибухнуло, але є інформація, що в результаті вибуху загинув чоловік.
Особа загиблого та обставини вибуху наразі встановлюються.
Нагадаємо, 14 квітня під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області, стався вибух міномета. Внаслідок цього загинув 24-річний старший солдат, ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження.