Во Львове на территории больницы произошел взрыв: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Во Львове на территории одной из больниц взорвался неустановленный предмет. По предварительной информации погиб человек. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Взрыв произошел примерно в 16 часов на территории городской больницы № 5. Пока не известно, что именно взорвалось, но есть информация, что в результате взрыва погиб человек.
Личность погибшего и обстоятельства взрыва устанавливаются.
Напомним, 14 апреля во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат, еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения.