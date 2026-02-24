У Львові масове отруєння дітей після відвідування розважального центру
Київ • УНН
У Львові 21 особа, з них 18 дітей, звернулися за медичною допомогою з гострою кишковою інфекцією. Всі постраждалі відвідували дитячий розважальний центр.
Масове отруєння дітей після відвідин розважального центру зафіксували у Львові - загалом 21 особа, у тому числі 18 дітей, відкрито кримінальне провадження, повідомили у Львівській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
У Львові за медичною допомогою звернулася 21 особа, з них 18 - діти. У постраждалих попередньо діагностовано гостру кишкову інфекцію. Встановлено, що напередодні всі вони відвідували один із дитячих розважальних центрів міста
Як вказано, "розпочато досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".
Наразі вже проведено огляд місця події. Вилучено зразки харчових продуктів та відібрано змиви для проведення необхідних лабораторних досліджень.
Обставини події встановлюються.
