Во Львове массовое отравление детей после посещения развлекательного центра
Киев • УНН
Во Львове 21 человек, из них 18 детей, обратились за медицинской помощью с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие посещали детский развлекательный центр.
Массовое отравление детей после посещения развлекательного центра зафиксировали во Львове - всего 21 человек, в том числе 18 детей, открыто уголовное производство, сообщили во Львовской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Во Львове за медицинской помощью обратился 21 человек, из них 18 - дети. У пострадавших предварительно диагностирована острая кишечная инфекция. Установлено, что накануне все они посещали один из детских развлекательных центров города
Как указано, "начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
Сейчас уже проведен осмотр места происшествия. Изъяты образцы пищевых продуктов и отобраны смывы для проведения необходимых лабораторных исследований.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
