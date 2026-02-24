Во Львове массовое отравление детей после посещения развлекательного центра

$43.300.02
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
12:55 • 5560 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 6708 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
09:05 • 22057 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 18762 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 17849 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
24 февраля, 07:45 • 17616 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16482 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 22621 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
23 февраля, 17:38 • 40825 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу24 февраля, 04:30
СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба"24 февраля, 05:31
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:55
12:55 • 5560 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
09:05
09:05 • 22057 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20
23 февраля, 13:20 • 63276 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02
23 февраля, 13:02 • 66463 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38
Во Львове массовое отравление детей после посещения развлекательного центра

Киев • УНН

 • 1322 просмотра

Во Львове 21 человек, из них 18 детей, обратились за медицинской помощью с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие посещали детский развлекательный центр.

Во Львове массовое отравление детей после посещения развлекательного центра

Массовое отравление детей после посещения развлекательного центра зафиксировали во Львове - всего 21 человек, в том числе 18 детей, открыто уголовное производство, сообщили во Львовской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Во Львове за медицинской помощью обратился 21 человек, из них 18 - дети. У пострадавших предварительно диагностирована острая кишечная инфекция. Установлено, что накануне все они посещали один из детских развлекательных центров города

- сообщили в прокуратуре.

Как указано, "начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Сейчас уже проведен осмотр места происшествия. Изъяты образцы пищевых продуктов и отобраны смывы для проведения необходимых лабораторных исследований.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР19.02.26, 11:20 • 37135 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровьеКриминал и ЧП