У Львові горіла ТЕЦ-1
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вчора, 28 жовтня, о 15:25 у м.Львові (вул. Козельницька, 5, Сихівський район) на території Львівської “ТЕЦ-1”, в стаціонарному турбогенераторі №7 у машинному залі котлотурбінного цеху, розміром 150×30×12м, виникла пожежа. Про це УНН повідомляє із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Постраждалих немає.
Вогнем знищено стаціонарний турбогенератор № 7 та пошкоджено панель управління і контрольні прилади. Внаслідок пожежі було тимчасово припинено теплопостачання абонентів Сихівського та більшості Франківського районів міста Львова. Пожежу локалізовано 15:59, ліквідовано о 16:01 год. силами семи пожежних підрозділів від ГУ ДСНС України у Львівській області у складі 32 осіб та 7 од. техніки (6 АЦ, 1 АППГ). Причини події встановлюються.
О 18:00 год. на “ТЕЦ-1” було запущено до роботи резервний турбогенератор, та, після заповнення водою теплотраси, о 21:30 год. теплопостачання абонентів відновлено в повному обсязі.
Нагадаємо, в усіх бюджетних установах Львова 10 жовтня увімкнули опалення.