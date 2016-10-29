У Львові горіла ТЕЦ-1

Постраждалих немає.

Вогнем знищено стаціонарний турбогенератор № 7 та пошкоджено панель управління і контрольні прилади. Внаслідок пожежі було тимчасово припинено теплопостачання абонентів Сихівського та більшості Франківського районів міста Львова. Пожежу локалізовано 15:59, ліквідовано о 16:01 год. силами семи пожежних підрозділів від ГУ ДСНС України у Львівській області у складі 32 осіб та 7 од. техніки (6 АЦ, 1 АППГ). Причини події встановлюються.

О 18:00 год. на “ТЕЦ-1” було запущено до роботи резервний турбогенератор, та, після заповнення водою теплотраси, о 21:30 год. теплопостачання абонентів відновлено в повному обсязі.

Нагадаємо, в усіх бюджетних установах Львова 10 жовтня увімкнули опалення.