Во Львове горела ТЭЦ-1

Пострадавших нет.

Огнем уничтожен стационарный турбогенератор № 7 и повреждена панель управления и контрольные приборы. В результате пожара было временно прекращено теплоснабжение абонентов Сиховского и большинства Франковского районов Львова. Пожар локализован в 15:59, ликвидирован в 16:01 ч. силами семи пожарных подразделений от ГУ ГосЧС Украины во Львовской области в составе 32 человек и 7 ед. техники (6 АЦ, 1 АППГ). Причины происшествия устанавливаются.

В 18:00 ч. на "ТЭЦ-1" был запущен в работу резервный турбогенератор, и после заполнения водой теплотрассы, в 21:30 ч. теплоснабжение абонентов восстановлено в полном объеме.

Напомним, во всех бюджетных учреждениях Львова 10 октября включили отопление.