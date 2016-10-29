Во Львове горела ТЭЦ-1
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Вчера, 28 октября, в 15:25 в Львове (ул. Козельницкая, 5, Железнодорожный район) на территории Львовской "ТЭЦ-1", в стационарном турбогенераторе №7 в машинном зале котлотурбинного цеха, размером 150 × 30 × 12 м, возник пожар . Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Пострадавших нет.
Огнем уничтожен стационарный турбогенератор № 7 и повреждена панель управления и контрольные приборы. В результате пожара было временно прекращено теплоснабжение абонентов Сиховского и большинства Франковского районов Львова. Пожар локализован в 15:59, ликвидирован в 16:01 ч. силами семи пожарных подразделений от ГУ ГосЧС Украины во Львовской области в составе 32 человек и 7 ед. техники (6 АЦ, 1 АППГ). Причины происшествия устанавливаются.
В 18:00 ч. на "ТЭЦ-1" был запущен в работу резервный турбогенератор, и после заполнения водой теплотрассы, в 21:30 ч. теплоснабжение абонентов восстановлено в полном объеме.
Напомним, во всех бюджетных учреждениях Львова 10 октября включили отопление.