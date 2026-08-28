У Львові біля ТРЦ знайшли предмет, схожий на гранату

У Львові 28 серпня поблизу одного з торгівельних центрів на вулиці Кульпарківській виявили підозрілий предмет, схожий на ручну димову гранату. Про це в коментарі УНН повідомила речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко.

Вибухотехніки вилучили знахідку та направили її на експертизу.

Деталі

Повідомлення про підозрілий предмет, виявлений позаду одного з торговельних центрів на вулиці Кульпарківській у Львові, надійшло на спецлінію 102 у п'ятницю, 28 серпня, близько 11:10.

На місці працювали спеціалісти Управління вибухотехнічної служби, кінологи, оперативники карного розшуку, слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Поліцейські-вибухотехніки вилучили предмет, який зовні схожий на ручну димову гранату, призначену для створення димової завіси. Знахідку направили на експертне дослідження.

Правоохоронці встановлюють походження предмета, а також особу, яка могла залишити його у публічному місці. Після проведення першочергових заходів події мають надати правову кваліфікацію.

Правоохоронці закликають громадян у разі виявлення небезпечних або підозрілих предметів негайно телефонувати на спецлінію 102 або повідомляти про знахідку через застосунок 112.

У поліції наголошують, що такі предмети не можна переміщувати, торкатися їх або намагатися самостійно знешкодити. До прибуття правоохоронців варто, за можливості, обмежити доступ інших людей до небезпечної знахідки.

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