Во Львове возле ТРЦ нашли предмет, похожий на гранату
Киев • УНН
Во Львове возле торгового центра обнаружили предмет, похожий на ручную дымовую гранату. Взрывотехники изъяли его и направили на экспертизу.
Во Львове 28 августа возле одного из торговых центров на улице Кульпарковской обнаружили подозрительный предмет, похожий на ручную дымовую гранату. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.
Взрывотехники изъяли находку и направили ее на экспертизу.
Детали
Сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном позади одного из торговых центров на улице Кульпарковской во Львове, поступило на спецлинию 102 в пятницу, 28 августа, около 11:10.
На месте работали специалисты Управления взрывотехнической службы, кинологи, оперативники уголовного розыска, следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №2, патрульные и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.
Полицейские-взрывотехники изъяли предмет, который внешне похож на ручную дымовую гранату, предназначенную для создания дымовой завесы. Находку направили на экспертное исследование.
Правоохранители устанавливают происхождение предмета, а также лицо, которое могло оставить его в общественном месте. После проведения первоочередных мероприятий происшествию должны предоставить правовую квалификацию.
Правоохранители призывают граждан в случае обнаружения опасных или подозрительных предметов немедленно звонить на спецлинию 102 или сообщать о находке через приложение 112.
В полиции подчеркивают, что такие предметы нельзя перемещать, прикасаться к ним или пытаться самостоятельно обезвредить. До прибытия правоохранителей следует, по возможности, ограничить доступ других людей к опасной находке.
Напомним
В конце июля в Киеве задержали злоумышленника, который оставил боеприпасы возле ресторана в Днепровском районе.