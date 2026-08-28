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Во Львове возле ТРЦ нашли предмет, похожий на гранату

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Во Львове возле торгового центра обнаружили предмет, похожий на ручную дымовую гранату. Взрывотехники изъяли его и направили на экспертизу.

Во Львове возле ТРЦ нашли предмет, похожий на гранату

Во Львове 28 августа возле одного из торговых центров на улице Кульпарковской обнаружили подозрительный предмет, похожий на ручную дымовую гранату. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.

Взрывотехники изъяли находку и направили ее на экспертизу.

Детали

Сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном позади одного из торговых центров на улице Кульпарковской во Львове, поступило на спецлинию 102 в пятницу, 28 августа, около 11:10.

На месте работали специалисты Управления взрывотехнической службы, кинологи, оперативники уголовного розыска, следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №2, патрульные и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.

Полицейские-взрывотехники изъяли предмет, который внешне похож на ручную дымовую гранату, предназначенную для создания дымовой завесы. Находку направили на экспертное исследование.

Правоохранители устанавливают происхождение предмета, а также лицо, которое могло оставить его в общественном месте. После проведения первоочередных мероприятий происшествию должны предоставить правовую квалификацию.

Правоохранители призывают граждан в случае обнаружения опасных или подозрительных предметов немедленно звонить на спецлинию 102 или сообщать о находке через приложение 112.

В полиции подчеркивают, что такие предметы нельзя перемещать, прикасаться к ним или пытаться самостоятельно обезвредить. До прибытия правоохранителей следует, по возможности, ограничить доступ других людей к опасной находке.

Напомним

В конце июля в Киеве задержали злоумышленника, который оставил боеприпасы возле ресторана в Днепровском районе.

Александра Василенко

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