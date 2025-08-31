У Львові 73-річній жінці видалили 12-сантиметрового паразита: чим він небезпечний
Київ • УНН
Львівські хірурги видалили 12-сантиметрового паразита у 73-річної жінки, яка звернулася до лікарів через припухлість. Діагностовано дирофіляріоз, що передається через укуси комарів.
У 73-річної жительки Львова вилучили 12-сантиметрового паразита під час операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Деталі
Жінка ще у липні помітила припухлість у ділянці лівої ключиці. Спочатку новоутворення її не хвилювало, але згодом вона вирішила звернутись до лікарів.
Під час операції хірурги вилучили 12-сантиметрового паразита з підшкірної клітковини.
Також лікарі поставили жінці діагноз "дирофіляріоз" - інфекційний гельмінтоз. Його переносять комарі, які перед тим вкусили хвору тварину. До людського організму личинка гельмінта потрапляє через укус комара.
З моменту зараження людини до утворення пухлини може минути від одного місяця до двох років. Спершу на місці укусу комара з'являється невеличке ущільнення, яке згодом може вирости до розмірів пухлини, додали в центрі.
Як захиститися від цього
- подбати про репеленти – засоби, що відлякують
комарів;
- не забути про захисні засоби для домашніх тварин;
- проводити періодичну дегельмінтизацію тварин,
оскільки вони є джерелами інвазії;
- при ознаках дирофіляріозу звертайтеся до фахівців.
Нагадаємо
Жительку Вінницької області вкусив клоп під час примірки штанів у секонд-хенді. Спеціалісти встановили, що це сосновий насіннєвий клоп, який харчується соками хвойних дерев і не становить серйозної небезпеки для людини.