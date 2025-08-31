У Львові 73-річній жінці видалили 12-сантиметрового паразита: чим він небезпечний

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 25367 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 63545 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 82382 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 98250 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 113024 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 254235 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 112620 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85649 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99623 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 324249 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 19545 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 18306 перегляди
На Куп’янському напрямку росіяни зайняли певну територію, але вона не представляє стратегічного інтересу – ОСУВ "Дніпро"31 серпня, 08:35 • 5860 перегляди
У Німеччині "антивоєнний" марш переріс у озброєнне насильство 31 серпня, 08:49 • 5772 перегляди
Внаслідок вибуху біля берегів Одеси постраждало цивільне судно, втрат серед екіпажу нема - ВМС31 серпня, 09:05 • 3958 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo31 серпня, 10:07 • 13711 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини16:36 • 6126 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 100704 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 230817 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 232180 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 324248 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 272494 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 108862 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 241509 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 264716 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 261924 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 241806 перегляди
У Львові 73-річній жінці видалили 12-сантиметрового паразита: чим він небезпечний

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Львівські хірурги видалили 12-сантиметрового паразита у 73-річної жінки, яка звернулася до лікарів через припухлість. Діагностовано дирофіляріоз, що передається через укуси комарів.

У Львові 73-річній жінці видалили 12-сантиметрового паразита: чим він небезпечний

У 73-річної жительки Львова вилучили 12-сантиметрового паразита під час операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Деталі

Жінка ще у липні помітила припухлість у ділянці лівої ключиці. Спочатку новоутворення її не хвилювало, але згодом вона вирішила звернутись до лікарів.

Під час операції хірурги вилучили 12-сантиметрового паразита з підшкірної клітковини.

Також лікарі поставили жінці діагноз "дирофіляріоз" - інфекційний гельмінтоз. Його переносять комарі, які перед тим вкусили хвору тварину. До людського організму личинка гельмінта потрапляє через укус комара.

З моменту зараження людини до утворення пухлини може минути від одного місяця до двох років. Спершу на місці укусу комара з'являється невеличке ущільнення, яке згодом може вирости до розмірів пухлини, додали в центрі.

Як захиститися від цього

  • подбати про репеленти – засоби, що відлякують комарів;
    • не забути про захисні засоби для домашніх тварин;
      • проводити періодичну дегельмінтизацію тварин, оскільки вони є джерелами інвазії;
        • при ознаках дирофіляріозу звертайтеся до фахівців.

          Нагадаємо

          Жительку Вінницької області вкусив клоп під час примірки штанів у секонд-хенді. Спеціалісти встановили, що це сосновий насіннєвий клоп, який харчується соками хвойних дерев і не становить серйозної небезпеки для людини.

          Євген Устименко

          СуспільствоЗдоров'я
          Львів