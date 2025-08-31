$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 25278 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 63375 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 82283 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 98139 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 112937 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254209 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 112590 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85643 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99619 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 324199 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
публикации
Эксклюзивы
Во Львове 73-летней женщине удалили 12-сантиметрового паразита: чем он опасен

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Львовские хирурги удалили 12-сантиметрового паразита у 73-летней женщины, которая обратилась к врачам из-за припухлости. Диагностирован дирофиляриоз, передающийся через укусы комаров.

Во Львове 73-летней женщине удалили 12-сантиметрового паразита: чем он опасен

У 73-летней жительницы Львова изъяли 12-сантиметрового паразита во время операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.

Детали

Женщина еще в июле заметила припухлость в области левой ключицы. Сначала новообразование ее не волновало, но впоследствии она решила обратиться к врачам.

Во время операции хирурги изъяли 12-сантиметрового паразита из подкожной клетчатки.

Также врачи поставили женщине диагноз "дирофиляриоз" - инфекционный гельминтоз. Его переносят комары, которые перед этим укусили больное животное. В человеческий организм личинка гельминта попадает через укус комара.

С момента заражения человека до образования опухоли может пройти от одного месяца до двух лет. Сначала на месте укуса комара появляется небольшое уплотнение, которое впоследствии может вырасти до размеров опухоли, добавили в центре.

Как защититься от этого

  • позаботиться о репеллентах – средствах, отпугивающих комаров;
    • не забыть о защитных средствах для домашних животных;
      • проводить периодическую дегельминтизацию животных, поскольку они являются источниками инвазии;
        • при признаках дирофиляриоза обращайтесь к специалистам.

          Напомним

          Жительницу Винницкой области укусил клоп во время примерки брюк в секонд-хенде. Специалисты установили, что это сосновый семенной клоп, который питается соками хвойных деревьев и не представляет серьезной опасности для человека.

          Евгений Устименко

          ОбществоЗдоровье
          Львов