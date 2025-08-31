Во Львове 73-летней женщине удалили 12-сантиметрового паразита: чем он опасен
Киев • УНН
Львовские хирурги удалили 12-сантиметрового паразита у 73-летней женщины, которая обратилась к врачам из-за припухлости. Диагностирован дирофиляриоз, передающийся через укусы комаров.
У 73-летней жительницы Львова изъяли 12-сантиметрового паразита во время операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.
Детали
Женщина еще в июле заметила припухлость в области левой ключицы. Сначала новообразование ее не волновало, но впоследствии она решила обратиться к врачам.
Во время операции хирурги изъяли 12-сантиметрового паразита из подкожной клетчатки.
Также врачи поставили женщине диагноз "дирофиляриоз" - инфекционный гельминтоз. Его переносят комары, которые перед этим укусили больное животное. В человеческий организм личинка гельминта попадает через укус комара.
С момента заражения человека до образования опухоли может пройти от одного месяца до двух лет. Сначала на месте укуса комара появляется небольшое уплотнение, которое впоследствии может вырасти до размеров опухоли, добавили в центре.
Как защититься от этого
- позаботиться о репеллентах – средствах, отпугивающих
комаров;
- не забыть о защитных средствах для домашних животных;
- проводить периодическую дегельминтизацию животных,
поскольку они являются источниками инвазии;
- при признаках дирофиляриоза обращайтесь к специалистам.
