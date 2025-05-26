У Лондоні згорів Hollybush House - історичний особняк XVIII століття
Київ • УНН
У Лондоні сталася масштабна пожежа, яка повністю знищила історичний особняк Hollybush House. Будівля знаходилася на реконструкції, постраждалих немає.
У ніч на 26 травня в північному Лондоні спалахнула масштабна пожежа, яка повністю знищила історичний особняк Hollybush House на Hadley Green Road у Барнеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dailymail.
Деталі
Пожежа охопила всі поверхи та дах будівлі, що перебувала на стадії реконструкції. На місце події прибули десять пожежних машин та близько 70 рятувальників. Пожежу вдалося локалізувати до п'ятої ранку, постраждалих немає.
Уся покрівля, а також перший і другий поверхи окремого будинку, що перебуває на реконструкції, були охоплені вогнем. Структура зазнала часткового обвалу. Причина пожежі наразі встановлюється
Додатково
Hollybush House – це особняк XVIII століття, який має статус пам’ятки архітектури. Він розташований на ділянці площею понад 2 акри та включає тераси, ставок і басейн. У 2020 році його продали за 4 млн. 500 тис фунтів стерлінгів.
Hadley Green Road, де розташований згорілий особняк, відома як "вулиця мільйонерів" завдяки численним розкішним маєткам. Середня вартість будинків тут перевищує 1 млн. 75 тис. фунтів стерлінгів.
Довідка
Hollybush House – це георгіанський особняк, збудований наприкінці XVIII століття. Він є частиною історичної спадщини Барнета та має архітектурну цінність.
Це не перший випадок масштабної пожежі в історичних будівлях Лондона. У 2017 році пожежа в Grenfell Tower призвела до значних втрат та стала приводом для перегляду стандартів безпеки в будівлях по всій країні.
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