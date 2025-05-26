В Лондоне сгорел Hollybush House – исторический особняк XVIII века

В ночь на 26 мая в северном Лондоне вспыхнул масштабный пожар, который полностью уничтожил исторический особняк Hollybush House на Hadley Green Road в Барнете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

Пожар охватил все этажи и крышу здания, которое находилось на стадии реконструкции. На место происшествия прибыли десять пожарных машин и около 70 спасателей. Пожар удалось локализовать к пяти утра, пострадавших нет.

Вся кровля, а также первый и второй этажи отдельного дома, находящегося на реконструкции, были охвачены огнем. Структура подверглась частичному обрушению. Причина пожара пока устанавливается - сообщила Лондонская пожарная бригада.

Дополнительно

Hollybush House – это особняк XVIII века, имеющий статус памятника архитектуры. Он расположен на участке площадью более 2 акров и включает террасы, пруд и бассейн. В 2020 году его продали за 4 млн. 500 тыс фунтов стерлингов.

Hadley Green Road, где расположен сгоревший особняк, известна как "улица миллионеров" благодаря многочисленным роскошным поместьям. Средняя стоимость домов здесь превышает 1 млн. 75 тыс. фунтов стерлингов.

Справка

Hollybush House – это георгианский особняк, построенный в конце XVIII века. Он является частью исторического наследия Барнета и имеет архитектурную ценность.

Это не первый случай масштабного пожара в исторических зданиях Лондона. В 2017 году пожар в Grenfell Tower привел к значительным потерям и стал поводом для пересмотра стандартов безопасности в зданиях по всей стране.

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