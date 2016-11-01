У Лондоні засудили двох польських іммігрантів, які закидали беконом мусульман у мечеті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Лондоні до восьми місяців ув’язнення засудили двох іммігрантів з Польщі, які увірвались в нетверезому стані до мечеті й закидали присутніх там мусульман беконом, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Вісім місяців ув’язнення — такий вирок виніс суддя, пояснюючи, що це був злочин на расово-релігійному ґрунті.
До мечеті чоловіки увійшли напідпитку відразу перед вечірньою молитвою. Вони купили бекон і закидали ним людей, що молилися. В ісламі свині вважаються нечистими тваринами.
Прокуратура назвала цю поведінку злочином на ґрунті ненависті “великого калібру”.
Повідомляється, що звинувачувані визнали свою вину.
Розгляд цієї справи відбувся в Королівському суді Блекфрайрз на півдні Лондона.