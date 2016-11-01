В Лондоне осудили двух польских иммигрантов, которые забросали беконом мусульман в мечети

Восемь месяцев заключения - такой приговор вынес судья, объясняя, что это было преступление на расово-религиозной почве.

В мечеть мужчины вошли в нетрезвом состоянии сразу перед вечерней молитвой. Они купили бекон и забросали им людей, которые молились. В исламе свиньи считаются нечистыми животными.

Прокуратура назвала это поведение преступлением на почве ненависти "крупного калибра".

Сообщается, что обвиняемые признали свою вину.

Рассмотрение этого дела состоялось в Королевском суде Блекфрайрз на юге Лондона.