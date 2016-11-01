В Лондоне осудили двух польских иммигрантов, которые забросали беконом мусульман в мечети
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Лондоне к восьми месяцам заключения приговорили двух иммигрантов из Польши, которые ворвались в нетрезвом состоянии в мечеть и забросали собравшихся там мусульман беконом, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Восемь месяцев заключения - такой приговор вынес судья, объясняя, что это было преступление на расово-религиозной почве.
В мечеть мужчины вошли в нетрезвом состоянии сразу перед вечерней молитвой. Они купили бекон и забросали им людей, которые молились. В исламе свиньи считаются нечистыми животными.
Прокуратура назвала это поведение преступлением на почве ненависти "крупного калибра".
Сообщается, что обвиняемые признали свою вину.
Рассмотрение этого дела состоялось в Королевском суде Блекфрайрз на юге Лондона.