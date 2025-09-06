У Лондоні сталася пожежа в колишньому телецентрі BBC
Київ • УНН
У Лондоні горіла будівля Helios Building колишнього телецентру BBC, переобладнана під квартири та ресторан. Пожежа охопила верхні поверхи, одна людина отримала медичну допомогу.
У ніч проти суботи, 6 вересня, в лондонському районі Вайт-Сіті сталася масштабна пожежа в колишньому телевізійному центрі BBC, який до 2013 року був штаб-квартирою телерадіокомпанії. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Лондонська пожежна бригада поінформувала, що на гасіння пожежі в дев'ятиповерховій будівлі на вулиці Вуд-Лейн були викликані близько 100 вогнеборців та 15 пожежних машин.
На кадрах з місця події видно, що пожежа охопила будівлю Helios Building у телевізійному центрі, яка була переобладнана під квартири та ресторан.
Пожежа наразі охоплює верхні поверхи будівлі. Горить ресторан, зовнішня тераса та повітроводи. Невідома кількість квартир також може бути охоплена вогнем
Представник Лондонської служби швидкої допомоги також підтвердив, що одна людина отримала медичну допомогу на місці.
Рятувальники та поліція проводять евакуацію мешканців сусідніх будівель у районі Вайт-Сіті.
Через пожежу вулиця Вуд-Лейн закрита для руху, громадян закликають уникати району.
Причини займання з’ясовуються.
