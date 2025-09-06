У Лондоні сталася пожежа в колишньому телецентрі BBC

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:10 • 12132 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 21418 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 32704 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 40761 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 30189 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 39289 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 43545 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36704 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 69661 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46896 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
49%
756мм
Популярнi новини
Свириденко подякувала Фіцо за "непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України"Photo6 вересня, 00:59 • 4908 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo6 вересня, 01:30 • 14287 перегляди
Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США6 вересня, 02:02 • 3564 перегляди
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду6 вересня, 02:34 • 6302 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва04:40 • 7714 перегляди
Публікації
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 12127 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 40756 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 28608 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 52035 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 69660 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Слов'янськ
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 36167 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 87375 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 34913 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 39409 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 40625 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

У Лондоні сталася пожежа в колишньому телецентрі BBC

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Лондоні горіла будівля Helios Building колишнього телецентру BBC, переобладнана під квартири та ресторан. Пожежа охопила верхні поверхи, одна людина отримала медичну допомогу.

У Лондоні сталася пожежа в колишньому телецентрі BBC

У ніч проти суботи, 6 вересня, в лондонському районі Вайт-Сіті сталася масштабна пожежа в колишньому телевізійному центрі BBC, який до 2013 року був штаб-квартирою телерадіокомпанії. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Лондонська пожежна бригада поінформувала, що на гасіння пожежі в дев'ятиповерховій будівлі на вулиці Вуд-Лейн були викликані близько 100 вогнеборців та 15 пожежних машин.

На кадрах з місця події видно, що пожежа охопила будівлю Helios Building у телевізійному центрі, яка була переобладнана під квартири та ресторан.

Пожежа наразі охоплює верхні поверхи будівлі. Горить ресторан, зовнішня тераса та повітроводи. Невідома кількість квартир також може бути охоплена вогнем

- заявили у пожежній службі.

Представник Лондонської служби швидкої допомоги також підтвердив, що одна людина отримала медичну допомогу на місці.

Рятувальники та поліція проводять евакуацію мешканців сусідніх будівель у районі Вайт-Сіті.

Через пожежу вулиця Вуд-Лейн закрита для руху, громадян закликають уникати району.

Причини займання з’ясовуються.

У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС04.09.25, 20:30 • 46896 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
The Guardian
Лондон